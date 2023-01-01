بيزو تشيلي إلى ليرة لبنانية

تحويل CLP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٧٬٠١٤٫٨٠ lbp

1.00000 CLP = 17.01480 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
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CLP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86571.065188.55511.437571.661490.965118.2092
1GBP1.1551311.2303102.291.660541.91921.1148221.0335
1USD0.93890.81281183.14251.34971.559940.906117.0962
1INR0.01129240.009776110.012027510.01623360.01876230.01089820.205625

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه لبناني
1 CLP17.01480 LBP
5 CLP85.07400 LBP
10 CLP170.14800 LBP
20 CLP340.29600 LBP
50 CLP850.74000 LBP
100 CLP1701.48000 LBP
250 CLP4253.70000 LBP
500 CLP8507.40000 LBP
1000 CLP17014.80000 LBP
2000 CLP34029.60000 LBP
5000 CLP85074.00000 LBP
10000 CLP170148.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Chilean Peso
1 LBP0.05877 CLP
5 LBP0.29386 CLP
10 LBP0.58772 CLP
20 LBP1.17545 CLP
50 LBP2.93863 CLP
100 LBP5.87725 CLP
250 LBP14.69313 CLP
500 LBP29.38625 CLP
1000 LBP58.77250 CLP
2000 LBP117.54500 CLP
5000 LBP293.86250 CLP
10000 LBP587.72500 CLP