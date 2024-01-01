ليرة تركية إلى ليرة لبنانية

تحويل TRY إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
2,608,320 lbp

TL1.000 TRY = ل.ل.2,608 LBP

Mid-market exchange rate at 01:43
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TRY إلى LBP مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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LBP

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.693
1 EUR1.11810.843312.00693.8311.5034.10654.434
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.55
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه لبناني
1 TRY٢٬٦٠٨٫٣٢٠٠٠ LBP
5 TRY١٣٬٠٤١٫٦٠٠٠٠ LBP
10 TRY٢٦٬٠٨٣٫٢٠٠٠٠ LBP
20 TRY٥٢٬١٦٦٫٤٠٠٠٠ LBP
50 TRY١٣٠٬٤١٦٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TRY٢٦٠٬٨٣٢٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TRY٦٥٢٬٠٨٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TRY١٬٣٠٤٬١٦٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TRY٢٬٦٠٨٬٣٢٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TRY٥٬٢١٦٬٦٤٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TRY١٣٬٠٤١٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TRY٢٦٬٠٨٣٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ليرة تركية
1 LBP٠٫٠٠٠٣٨ TRY
5 LBP٠٫٠٠١٩٢ TRY
10 LBP٠٫٠٠٣٨٣ TRY
20 LBP٠٫٠٠٧٦٧ TRY
50 LBP٠٫٠١٩١٧ TRY
100 LBP٠٫٠٣٨٣٤ TRY
250 LBP٠٫٠٩٥٨٥ TRY
500 LBP٠٫١٩١٦٩ TRY
1000 LBP٠٫٣٨٣٣٩ TRY
2000 LBP٠٫٧٦٦٧٨ TRY
5000 LBP١٫٩١٦٩٥ TRY
10000 LBP٣٫٨٣٣٨٩ TRY