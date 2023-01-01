فورنت مجري إلى ليرة لبنانية

تحويل HUF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
٤١٢٬٨٦٦ lbp

1.00000 HUF = 41.28660 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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HUF إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / جنيه لبناني
2000 HUF82573.20000 LBP
5000 HUF206433.00000 LBP
10000 HUF412866.00000 LBP
15000 HUF619299.00000 LBP
20000 HUF825732.00000 LBP
30000 HUF1238598.00000 LBP
40000 HUF1651464.00000 LBP
50000 HUF2064330.00000 LBP
60000 HUF2477196.00000 LBP
100000 HUF4128660.00000 LBP
150000 HUF6192990.00000 LBP
200000 HUF8257320.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Hungarian Forint
1 LBP0.02422 HUF
5 LBP0.12110 HUF
10 LBP0.24221 HUF
20 LBP0.48442 HUF
50 LBP1.21104 HUF
100 LBP2.42209 HUF
250 LBP6.05523 HUF
500 LBP12.11045 HUF
1000 LBP24.22090 HUF
2000 LBP48.44180 HUF
5000 LBP121.10450 HUF
10000 LBP242.20900 HUF