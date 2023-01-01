جنيه إسترليني إلى ليرة لبنانية

تحويل GBP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gbp
١٨٬٥٠٥٬٧٠٠ lbp

1.00000 GBP = 18505.70000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:51 UTC
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GBP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GBP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86341.06388.14931.43341.654990.9571518.2061
1GBP1.1582111.23125102.1011.660281.916941.1085821.0877
1USD0.940750.812183182.9251.348451.55690.9004517.1271
1INR0.01134440.009794180.012059110.01626110.01877490.01085860.206537

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه لبناني
1 GBP18505.70000 LBP
5 GBP92528.50000 LBP
10 GBP185057.00000 LBP
20 GBP370114.00000 LBP
50 GBP925285.00000 LBP
100 GBP1850570.00000 LBP
250 GBP4626425.00000 LBP
500 GBP9252850.00000 LBP
1000 GBP18505700.00000 LBP
2000 GBP37011400.00000 LBP
5000 GBP92528500.00000 LBP
10000 GBP185057000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه استرليني
1 LBP0.00005 GBP
5 LBP0.00027 GBP
10 LBP0.00054 GBP
20 LBP0.00108 GBP
50 LBP0.00270 GBP
100 LBP0.00540 GBP
250 LBP0.01351 GBP
500 LBP0.02702 GBP
1000 LBP0.05404 GBP
2000 LBP0.10807 GBP
5000 LBP0.27019 GBP
10000 LBP0.54037 GBP