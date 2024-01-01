تحويل GBP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

100 جنيه إسترليني إلى ليرة لبنانية

100 gbp
11,315,000 lbp

£1.000 GBP = ل.ل.113,200 LBP

Mid-market exchange rate at 22:24
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أعلى العملات

 USDEURINRAUDJPYCADCHFNZD
1 USD10.93583.5631.506159.7551.370.8941.636
1 EUR1.069189.3461.61170.811.4640.9561.749
1 INR0.0120.01110.0181.9120.0160.0110.02
1 AUD0.6640.62155.4771106.0610.9090.5941.086

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه إسترليني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GBP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه لبناني
1 GBP١١٣٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5 GBP٥٦٥٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10 GBP١٬١٣١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 GBP٢٬٢٦٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 GBP٥٬٦٥٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 GBP١١٬٣١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 GBP٢٨٬٢٨٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 GBP٥٦٬٥٧٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 GBP١١٣٬١٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 GBP٢٢٦٬٣٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 GBP٥٦٥٬٧٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 GBP١٬١٣١٬٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه استرليني
1 LBP٠٫٠٠٠٠١ GBP
5 LBP٠٫٠٠٠٠٤ GBP
10 LBP٠٫٠٠٠٠٩ GBP
20 LBP٠٫٠٠٠١٨ GBP
50 LBP٠٫٠٠٠٤٤ GBP
100 LBP٠٫٠٠٠٨٨ GBP
250 LBP٠٫٠٠٢٢١ GBP
500 LBP٠٫٠٠٤٤٢ GBP
1000 LBP٠٫٠٠٨٨٤ GBP
2000 LBP٠٫٠١٧٦٨ GBP
5000 LBP٠٫٠٤٤١٩ GBP
10000 LBP٠٫٠٨٨٣٨ GBP