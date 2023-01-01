فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية

تحويل CHF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
١٦٬٧٠٥٬٦٠٠٫٠٠ lbp

1.00000 CHF = 16705.60000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:15 UTC
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CHF إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063988.22391.434621.656910.957218.2233
1GBP1.1580811.2321102.1721.661431.918861.1085121.1044
1USD0.939950.811622182.9251.348451.557390.899717.1288
1INR0.01133480.009787430.012059110.01626110.01878070.01084960.206558

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه لبناني
1 CHF16705.60000 LBP
5 CHF83528.00000 LBP
10 CHF167056.00000 LBP
20 CHF334112.00000 LBP
50 CHF835280.00000 LBP
100 CHF1670560.00000 LBP
250 CHF4176400.00000 LBP
500 CHF8352800.00000 LBP
1000 CHF16705600.00000 LBP
2000 CHF33411200.00000 LBP
5000 CHF83528000.00000 LBP
10000 CHF167056000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الفرنك السويسري
1 LBP0.00006 CHF
5 LBP0.00030 CHF
10 LBP0.00060 CHF
20 LBP0.00120 CHF
50 LBP0.00299 CHF
100 LBP0.00599 CHF
250 LBP0.01497 CHF
500 LBP0.02993 CHF
1000 LBP0.05986 CHF
2000 LBP0.11972 CHF
5000 LBP0.29930 CHF
10000 LBP0.59860 CHF