100 فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية

تحويل CHF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

100 chf
1716830 lbp

1.00000 CHF = 17168.30000 LBP

Mid-market exchange rate at 10:46
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أعلى العملات

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1 USD10.92720.79475583.38651.357751.51263144.3051.62522
1 EUR1.078510.857189.93231.464331.63137155.6451.7528
1 GBP1.258251.166731104.9211.708391.90327181.5722.04494
1 INR0.01199230.01111950.0095309710.01628260.018141.730560.0194902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / جنيه لبناني
1 CHF17168.30000 LBP
5 CHF85841.50000 LBP
10 CHF171683.00000 LBP
20 CHF343366.00000 LBP
50 CHF858415.00000 LBP
100 CHF1716830.00000 LBP
250 CHF4292075.00000 LBP
500 CHF8584150.00000 LBP
1000 CHF17168300.00000 LBP
2000 CHF34336600.00000 LBP
5000 CHF85841500.00000 LBP
10000 CHF171683000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الفرنك السويسري
1 LBP0.00006 CHF
5 LBP0.00029 CHF
10 LBP0.00058 CHF
20 LBP0.00116 CHF
50 LBP0.00291 CHF
100 LBP0.00582 CHF
250 LBP0.01456 CHF
500 LBP0.02912 CHF
1000 LBP0.05825 CHF
2000 LBP0.11649 CHF
5000 LBP0.29123 CHF
10000 LBP0.58247 CHF