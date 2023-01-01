يورو إلى ليرة لبنانية

تحويل EUR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
١٥٬٩٨٨٬٢٠٠ lbp

1.00000 EUR = 15988.20000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه لبناني
1 EUR15988.20000 LBP
5 EUR79941.00000 LBP
10 EUR159882.00000 LBP
20 EUR319764.00000 LBP
50 EUR799410.00000 LBP
100 EUR1598820.00000 LBP
250 EUR3997050.00000 LBP
500 EUR7994100.00000 LBP
1000 EUR15988200.00000 LBP
2000 EUR31976400.00000 LBP
5000 EUR79941000.00000 LBP
10000 EUR159882000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / اليورو
1 LBP0.00006 EUR
5 LBP0.00031 EUR
10 LBP0.00063 EUR
20 LBP0.00125 EUR
50 LBP0.00313 EUR
100 LBP0.00625 EUR
250 LBP0.01564 EUR
500 LBP0.03127 EUR
1000 LBP0.06255 EUR
2000 LBP0.12509 EUR
5000 LBP0.31273 EUR
10000 LBP0.62546 EUR