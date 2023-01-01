دولار هونغ كونغ إلى ليرة لبنانية

تحويل HKD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
١٬٩٢١٬٧٥٠ lbp

1.00000 HKD = 1921.75000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 13:27 UTC
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HKD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.065488.57191.437921.662090.9643518.3321
1GBP1.1524111.2278102.0731.65711.915441.1113221.1265
1USD0.93860.814465183.13491.349651.560060.905217.2068
1INR0.01129030.009796910.012028610.01623450.01876540.01088830.206974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / جنيه لبناني
100 HKD192175.00000 LBP
200 HKD384350.00000 LBP
300 HKD576525.00000 LBP
500 HKD960875.00000 LBP
1000 HKD1921750.00000 LBP
2000 HKD3843500.00000 LBP
2500 HKD4804375.00000 LBP
3000 HKD5765250.00000 LBP
4000 HKD7687000.00000 LBP
5000 HKD9608750.00000 LBP
10000 HKD19217500.00000 LBP
20000 HKD38435000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار هونغ كونغ
1 LBP0.00052 HKD
5 LBP0.00260 HKD
10 LBP0.00520 HKD
20 LBP0.01041 HKD
50 LBP0.02602 HKD
100 LBP0.05204 HKD
250 LBP0.13009 HKD
500 LBP0.26018 HKD
1000 LBP0.52036 HKD
2000 LBP1.04072 HKD
5000 LBP2.60179 HKD
10000 LBP5.20359 HKD