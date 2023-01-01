الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة لبنانية

تحويل CZK إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٦٬٥٦٠٬٧٣٠ lbp

1.00000 CZK = 656.07300 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 9:5 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CZK إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 LBP
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86621.065888.60161.438191.663620.966918.2265
1GBP1.1544711.23045102.2891.660371.920631.1162521.0422
1USD0.93830.812711183.13151.34941.560910.907217.1012
1INR0.01128650.009776210.012029110.01623210.01877650.01091280.205713

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جمهورية التشيك كورونا

CZK إلى EUR

CZK إلى USD

CZK إلى GBP

CZK إلى KRW

CZK إلى PLN

CZK إلى INR

CZK إلى TRY

CZK إلى CHF

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه لبناني
1 CZK656.07300 LBP
5 CZK3280.36500 LBP
10 CZK6560.73000 LBP
20 CZK13121.46000 LBP
50 CZK32803.65000 LBP
100 CZK65607.30000 LBP
250 CZK164018.25000 LBP
500 CZK328036.50000 LBP
1000 CZK656073.00000 LBP
2000 CZK1312146.00000 LBP
5000 CZK3280365.00000 LBP
10000 CZK6560730.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 LBP0.00152 CZK
5 LBP0.00762 CZK
10 LBP0.01524 CZK
20 LBP0.03048 CZK
50 LBP0.07621 CZK
100 LBP0.15242 CZK
250 LBP0.38105 CZK
500 LBP0.76211 CZK
1000 LBP1.52422 CZK
2000 LBP3.04844 CZK
5000 LBP7.62110 CZK
10000 LBP15.24220 CZK