الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة لبنانية
تحويل CZK إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / جنيه لبناني
|1 CZK
|656.07300 LBP
|5 CZK
|3280.36500 LBP
|10 CZK
|6560.73000 LBP
|20 CZK
|13121.46000 LBP
|50 CZK
|32803.65000 LBP
|100 CZK
|65607.30000 LBP
|250 CZK
|164018.25000 LBP
|500 CZK
|328036.50000 LBP
|1000 CZK
|656073.00000 LBP
|2000 CZK
|1312146.00000 LBP
|5000 CZK
|3280365.00000 LBP
|10000 CZK
|6560730.00000 LBP