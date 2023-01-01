يوان صيني إلى ليرة لبنانية

تحويل CNY إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cny
٢٬٠٥٧٬٨٨٠ lbp

1.00000 CNY = 2057.88000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 8:2 UTC
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CNY إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / جنيه لبناني
1 CNY2057.88000 LBP
5 CNY10289.40000 LBP
10 CNY20578.80000 LBP
20 CNY41157.60000 LBP
50 CNY102894.00000 LBP
100 CNY205788.00000 LBP
250 CNY514470.00000 LBP
500 CNY1028940.00000 LBP
1000 CNY2057880.00000 LBP
2000 CNY4115760.00000 LBP
5000 CNY10289400.00000 LBP
10000 CNY20578800.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Chinese Yuan RMB
1 LBP0.00049 CNY
5 LBP0.00243 CNY
10 LBP0.00486 CNY
20 LBP0.00972 CNY
50 LBP0.02430 CNY
100 LBP0.04859 CNY
250 LBP0.12148 CNY
500 LBP0.24297 CNY
1000 LBP0.48594 CNY
2000 LBP0.97188 CNY
5000 LBP2.42969 CNY
10000 LBP4.85938 CNY