ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية
تحويل BRL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه لبناني
|1 BRL
|3079.79000 LBP
|5 BRL
|15398.95000 LBP
|10 BRL
|30797.90000 LBP
|20 BRL
|61595.80000 LBP
|50 BRL
|153989.50000 LBP
|100 BRL
|307979.00000 LBP
|250 BRL
|769947.50000 LBP
|500 BRL
|1539895.00000 LBP
|1000 BRL
|3079790.00000 LBP
|2000 BRL
|6159580.00000 LBP
|5000 BRL
|15398950.00000 LBP
|10000 BRL
|30797900.00000 LBP