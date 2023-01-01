ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية

تحويل BRL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
3079790 lbp

1.00000 BRL = 3079.79000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 2:56 UTC
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BRL إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.063988.45691.435411.659230.9576518.214
1GBP1.1576111.2316102.41.661671.920771.1085821.085
1USD0.939950.811952183.1441.34921.559580.900117.12
1INR0.01130490.009765610.012027310.01622730.01875750.01082580.205908

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه لبناني
1 BRL3079.79000 LBP
5 BRL15398.95000 LBP
10 BRL30797.90000 LBP
20 BRL61595.80000 LBP
50 BRL153989.50000 LBP
100 BRL307979.00000 LBP
250 BRL769947.50000 LBP
500 BRL1539895.00000 LBP
1000 BRL3079790.00000 LBP
2000 BRL6159580.00000 LBP
5000 BRL15398950.00000 LBP
10000 BRL30797900.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال البرازيلي
1 LBP0.00032 BRL
5 LBP0.00162 BRL
10 LBP0.00325 BRL
20 LBP0.00649 BRL
50 LBP0.01623 BRL
100 LBP0.03247 BRL
250 LBP0.08117 BRL
500 LBP0.16235 BRL
1000 LBP0.32470 BRL
2000 LBP0.64939 BRL
5000 LBP1.62348 BRL
10000 LBP3.24697 BRL