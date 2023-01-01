250 ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية

تحويل BRL إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

250 brl
759427.50 lbp

1.00000 BRL = 3037.71000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:0 UTC
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BRL إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.077989.11811.465241.668190.95418.3858
1GBP1.1686311.25965104.1451.712311.949471.1148821.486
1USD0.927750.793871182.67751.359351.547630.8850517.0571
1INR0.01122110.009602020.012095210.01644160.01871890.01070480.206309

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / جنيه لبناني
1 BRL3037.71000 LBP
5 BRL15188.55000 LBP
10 BRL30377.10000 LBP
20 BRL60754.20000 LBP
50 BRL151885.50000 LBP
100 BRL303771.00000 LBP
250 BRL759427.50000 LBP
500 BRL1518855.00000 LBP
1000 BRL3037710.00000 LBP
2000 BRL6075420.00000 LBP
5000 BRL15188550.00000 LBP
10000 BRL30377100.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / الريال البرازيلي
1 LBP0.00033 BRL
5 LBP0.00165 BRL
10 LBP0.00329 BRL
20 LBP0.00658 BRL
50 LBP0.01646 BRL
100 LBP0.03292 BRL
250 LBP0.08230 BRL
500 LBP0.16460 BRL
1000 LBP0.32920 BRL
2000 LBP0.65839 BRL
5000 LBP1.64597 BRL
10000 LBP3.29195 BRL