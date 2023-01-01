دولار نيوزيلندي إلى ليرة لبنانية

تحويل NZD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
8903770 lbp

1.00000 NZD = 8903.77000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:40 UTC
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NZD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0655588.31231.436311.662840.9644518.3603
1GBP1.1528711.22845101.8131.655891.917061.1118921.1672
1USD0.938450.814034182.87951.347951.560550.905117.2308
1INR0.01132350.00982190.012065710.0162640.01882910.01092070.207902

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه لبناني
1 NZD8903.77000 LBP
5 NZD44518.85000 LBP
10 NZD89037.70000 LBP
20 NZD178075.40000 LBP
50 NZD445188.50000 LBP
100 NZD890377.00000 LBP
250 NZD2225942.50000 LBP
500 NZD4451885.00000 LBP
1000 NZD8903770.00000 LBP
2000 NZD17807540.00000 LBP
5000 NZD44518850.00000 LBP
10000 NZD89037700.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار نيوزيلندي
1 LBP0.00011 NZD
5 LBP0.00056 NZD
10 LBP0.00112 NZD
20 LBP0.00225 NZD
50 LBP0.00562 NZD
100 LBP0.01123 NZD
250 LBP0.02808 NZD
500 LBP0.05616 NZD
1000 LBP0.11231 NZD
2000 LBP0.22462 NZD
5000 LBP0.56156 NZD
10000 LBP1.12312 NZD