Yeni Zelanda dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile NZD → LBP çevirin

1.000 nzd
9.175.380 lbp

1.00000 NZD = 9175.38000 LBP

16:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.535160.7947230.9294583.0211.35070.88055150.145
1 AUD0.651410.5176830.60544754.07990.8798460.5735997.8045
1 GBP1.25831.9316911.16952104.4651.699591.10803188.927
1 EUR1.07591.651670.855055189.32231.453220.947425161.54

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Yeni Zelanda dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Lübnan Lirası
1 NZD9175.38000 LBP
5 NZD45876.90000 LBP
10 NZD91753.80000 LBP
20 NZD183507.60000 LBP
50 NZD458769.00000 LBP
100 NZD917538.00000 LBP
250 NZD2293845.00000 LBP
500 NZD4587690.00000 LBP
1000 NZD9175380.00000 LBP
2000 NZD18350760.00000 LBP
5000 NZD45876900.00000 LBP
10000 NZD91753800.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni Zelanda Doları
1 LBP0.00011 NZD
5 LBP0.00054 NZD
10 LBP0.00109 NZD
20 LBP0.00218 NZD
50 LBP0.00545 NZD
100 LBP0.01090 NZD
250 LBP0.02725 NZD
500 LBP0.05449 NZD
1000 LBP0.10899 NZD
2000 LBP0.21797 NZD
5000 LBP0.54494 NZD
10000 LBP1.08987 NZD