Polonya zlotisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile PLN → LBP çevirin

1.000 pln
3.719.090 lbp

1.00000 PLN = 3719.09000 LBP

17:52 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10.929350.79456583.01680.880651331.8610.549823.6069
1 EUR1.0760510.85502589.33020.947621433.1511.351825.4015
1 GBP1.258551.169561104.4811.10831676.2113.276629.7085
1 INR0.01204580.01119440.0095711410.010608116.04330.127080.284355

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Polonya zlotisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

PLN → USD

PLN → EUR

PLN → GBP

PLN → INR

PLN → CHF

PLN → KRW

PLN → NOK

PLN → CZK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Lübnan Lirası
1 PLN3719.09000 LBP
5 PLN18595.45000 LBP
10 PLN37190.90000 LBP
20 PLN74381.80000 LBP
50 PLN185954.50000 LBP
100 PLN371909.00000 LBP
250 PLN929772.50000 LBP
500 PLN1859545.00000 LBP
1000 PLN3719090.00000 LBP
2000 PLN7438180.00000 LBP
5000 PLN18595450.00000 LBP
10000 PLN37190900.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Polonya Zlotisi
1 LBP0.00027 PLN
5 LBP0.00134 PLN
10 LBP0.00269 PLN
20 LBP0.00538 PLN
50 LBP0.01344 PLN
100 LBP0.02689 PLN
250 LBP0.06722 PLN
500 LBP0.13444 PLN
1000 LBP0.26888 PLN
2000 LBP0.53777 PLN
5000 LBP1.34441 PLN
10000 LBP2.68883 PLN