Yeni İsrail şekelinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → LBP çevirin

1.000 ils
4.113.370 lbp

1.00000 ILS = 4113.37000 LBP

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lübnan Lirası
1 ILS4113.37000 LBP
5 ILS20566.85000 LBP
10 ILS41133.70000 LBP
20 ILS82267.40000 LBP
50 ILS205668.50000 LBP
100 ILS411337.00000 LBP
250 ILS1028342.50000 LBP
500 ILS2056685.00000 LBP
1000 ILS4113370.00000 LBP
2000 ILS8226740.00000 LBP
5000 ILS20566850.00000 LBP
10000 ILS41133700.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 LBP0.00024 ILS
5 LBP0.00122 ILS
10 LBP0.00243 ILS
20 LBP0.00486 ILS
50 LBP0.01216 ILS
100 LBP0.02431 ILS
250 LBP0.06078 ILS
500 LBP0.12155 ILS
1000 LBP0.24311 ILS
2000 LBP0.48622 ILS
5000 LBP1.21555 ILS
10000 LBP2.43109 ILS