Singapur dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile SGD → LBP çevirin

1.000 sgd
11.166.100 lbp

1.00000 SGD = 11166.10000 LBP

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79374583.01037.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005939090.00009808170.00005077110.005309670.0004601310.000305876
1 EUR1.07716837.611.651460.85488589.40217.747515.15021
1 AUD0.6521510195.60.60552510.51764154.13524.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Lübnan Lirası
1 SGD11166.10000 LBP
5 SGD55830.50000 LBP
10 SGD111661.00000 LBP
20 SGD223322.00000 LBP
50 SGD558305.00000 LBP
100 SGD1116610.00000 LBP
250 SGD2791525.00000 LBP
500 SGD5583050.00000 LBP
1000 SGD11166100.00000 LBP
2000 SGD22332200.00000 LBP
5000 SGD55830500.00000 LBP
10000 SGD111661000.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Singapur Doları
1 LBP0.00009 SGD
5 LBP0.00045 SGD
10 LBP0.00090 SGD
20 LBP0.00179 SGD
50 LBP0.00448 SGD
100 LBP0.00896 SGD
250 LBP0.02239 SGD
500 LBP0.04478 SGD
1000 LBP0.08956 SGD
2000 LBP0.17911 SGD
5000 LBP0.44779 SGD
10000 LBP0.89557 SGD