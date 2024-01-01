10 Lübnan lirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → SGD çevirin

10 lbp
0,00 sgd

1,000ل.ل. LBP = 0,00001492S$ SGD

04:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LBP → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00000,0000
Düşük0,00000,0000
Ortalama0,00000,0000
Değişim-1.50%-1.01%
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1 LBP → SGD istatistikleri

LBP → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → SGD kurundaki değişiklik -1.50 değerindeydi.

LBP → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0000, en düşük 0,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0000 oldu. LBP → SGD kurundaki değişiklik -1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,3811,6791,5320,9231,33518,2320,778
1 CAD0,72411,2161,1090,6690,96713,2060,563
1 NZD0,5950,82210,9120,550,79510,8560,463
1 AUD0,6530,9011,09610,6030,87211,9040,508

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lübnan lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

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LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Singapur Doları
1 LBP0,00001 SGD
5 LBP0,00007 SGD
10 LBP0,00015 SGD
20 LBP0,00030 SGD
50 LBP0,00075 SGD
100 LBP0,00149 SGD
250 LBP0,00373 SGD
500 LBP0,00746 SGD
1000 LBP0,01492 SGD
2000 LBP0,02984 SGD
5000 LBP0,07460 SGD
10000 LBP0,14919 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Lübnan Lirası
1 SGD67.028,60000 LBP
5 SGD335.143,00000 LBP
10 SGD670.286,00000 LBP
20 SGD1.340.572,00000 LBP
50 SGD3.351.430,00000 LBP
100 SGD6.702.860,00000 LBP
250 SGD16.757.150,00000 LBP
500 SGD33.514.300,00000 LBP
1000 SGD67.028.600,00000 LBP
2000 SGD134.057.200,00000 LBP
5000 SGD335.143.000,00000 LBP
10000 SGD670.286.000,00000 LBP