Lübnan lirasından İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile LBP → GBP çevirin

1.000 lbp
0,05 gbp

1.00000 LBP = 0.00005 GBP

10:28 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547451.0734589.13851.452861.651590.9481518.3135
1 GBP1.1699411.2558104.2811.699661.932151.1092821.4245
1 USD0.93160.796305183.03931.353451.538580.883317.0604
1 INR0.01121850.00958950.012042510.01629890.01852830.01063710.20545

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / İngiliz Pound Sterlini
1 LBP0.00005 GBP
5 LBP0.00027 GBP
10 LBP0.00053 GBP
20 LBP0.00106 GBP
50 LBP0.00265 GBP
100 LBP0.00531 GBP
250 LBP0.01326 GBP
500 LBP0.02653 GBP
1000 LBP0.05306 GBP
2000 LBP0.10612 GBP
5000 LBP0.26530 GBP
10000 LBP0.53059 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Lübnan Lirası
1 GBP18846.80000 LBP
5 GBP94234.00000 LBP
10 GBP188468.00000 LBP
20 GBP376936.00000 LBP
50 GBP942340.00000 LBP
100 GBP1884680.00000 LBP
250 GBP4711700.00000 LBP
500 GBP9423400.00000 LBP
1000 GBP18846800.00000 LBP
2000 GBP37693600.00000 LBP
5000 GBP94234000.00000 LBP
10000 GBP188468000.00000 LBP