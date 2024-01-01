Lübnan lirasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → NZD çevirin

1.000 lbp
0,11 nzd

1.00000 LBP = 0.00011 NZD

10:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.35361.641091.538820.931551.3472518.99870.796527
1 CAD0.73877111.212391.136830.6882210.99530914.03570.588451
1 NZD0.609350.82481610.9376780.5676560.82094711.57690.485364
1 AUD0.649850.8796371.0664610.6053850.8755112.34630.517623

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Lübnan lirasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

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LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni Zelanda Doları
1 LBP0.00011 NZD
5 LBP0.00055 NZD
10 LBP0.00109 NZD
20 LBP0.00219 NZD
50 LBP0.00547 NZD
100 LBP0.01093 NZD
250 LBP0.02734 NZD
500 LBP0.05467 NZD
1000 LBP0.10935 NZD
2000 LBP0.21870 NZD
5000 LBP0.54675 NZD
10000 LBP1.09349 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Lübnan Lirası
1 NZD9145.00000 LBP
5 NZD45725.00000 LBP
10 NZD91450.00000 LBP
20 NZD182900.00000 LBP
50 NZD457250.00000 LBP
100 NZD914500.00000 LBP
250 NZD2286250.00000 LBP
500 NZD4572500.00000 LBP
1000 NZD9145000.00000 LBP
2000 NZD18290000.00000 LBP
5000 NZD45725000.00000 LBP
10000 NZD91450000.00000 LBP