Lübnan lirasından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile LBP → SGD çevirin

1.000 lbp
0,09 sgd

1.00000 LBP = 0.00009 SGD

10:36 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11.353551.641361.538820.931451.3472519.00420.796591
1 CAD0.73879811.212641.136870.6881180.99534614.04030.58852
1 NZD0.609250.8246510.9375240.5674570.82081211.57830.485323
1 AUD0.649850.8796041.0666410.6052720.8755112.34990.517664

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Lübnan lirasından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Singapur Doları
1 LBP0.00009 SGD
5 LBP0.00045 SGD
10 LBP0.00090 SGD
20 LBP0.00180 SGD
50 LBP0.00449 SGD
100 LBP0.00898 SGD
250 LBP0.02244 SGD
500 LBP0.04489 SGD
1000 LBP0.08977 SGD
2000 LBP0.17954 SGD
5000 LBP0.44885 SGD
10000 LBP0.89770 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Lübnan Lirası
1 SGD11139.60000 LBP
5 SGD55698.00000 LBP
10 SGD111396.00000 LBP
20 SGD222792.00000 LBP
50 SGD556980.00000 LBP
100 SGD1113960.00000 LBP
250 SGD2784900.00000 LBP
500 SGD5569800.00000 LBP
1000 SGD11139600.00000 LBP
2000 SGD22279200.00000 LBP
5000 SGD55698000.00000 LBP
10000 SGD111396000.00000 LBP