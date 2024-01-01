10 Singapur dolarından Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile SGD → LBP çevirin

10 sgd
674.682 lbp

1,000S$ SGD = 67.470ل.ل. LBP

19:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → LBP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek67.468,200067.468,2000
Düşük66.157,300065.879,8000
Ortalama66.591,603366.350,9844
Değişim1.98%1.69%
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1 SGD → LBP istatistikleri

SGD → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 67.468,2000, en düşük 66.157,3000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 66.591,6033 oldu. SGD → LBP kurundaki değişiklik 1.98 değerindeydi.

SGD → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 67.468,2000, en düşük 65.879,8000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 66.350,9844 oldu. SGD → LBP kurundaki değişiklik 1.69 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9171,5350,78183,7937,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.676,611,6740,85291,4317,8234,901
1 AUD0,65210.556,70,59710,50954,6044,6722,927

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

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SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Lübnan Lirası
1 SGD67.468,20000 LBP
5 SGD337.341,00000 LBP
10 SGD674.682,00000 LBP
20 SGD1.349.364,00000 LBP
50 SGD3.373.410,00000 LBP
100 SGD6.746.820,00000 LBP
250 SGD16.867.050,00000 LBP
500 SGD33.734.100,00000 LBP
1000 SGD67.468.200,00000 LBP
2000 SGD134.936.400,00000 LBP
5000 SGD337.341.000,00000 LBP
10000 SGD674.682.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Singapur Doları
1 LBP0,00001 SGD
5 LBP0,00007 SGD
10 LBP0,00015 SGD
20 LBP0,00030 SGD
50 LBP0,00074 SGD
100 LBP0,00148 SGD
250 LBP0,00371 SGD
500 LBP0,00741 SGD
1000 LBP0,01482 SGD
2000 LBP0,02964 SGD
5000 LBP0,07411 SGD
10000 LBP0,14822 SGD