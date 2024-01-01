Norveç kronundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile NOK → LBP çevirin

1.000 nok
1.426.490 lbp

1.00000 NOK = 1426.49000 LBP

15:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPSEKKRWPLNDKK
1 USD10.928183.01680.79418710.43881330.114.03016.91857
1 EUR1.07745189.44650.85572511.24751433.134.34227.45455
1 INR0.01204580.011179910.009566580.12574316.02220.04854560.0833394
1 GBP1.259151.1686104.531113.14381674.815.074298.71139

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Norveç kronu için en iyi döviz çiftleri

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Norveç Kronu / Lübnan Lirası
1 NOK1426.49000 LBP
5 NOK7132.45000 LBP
10 NOK14264.90000 LBP
20 NOK28529.80000 LBP
50 NOK71324.50000 LBP
100 NOK142649.00000 LBP
250 NOK356622.50000 LBP
500 NOK713245.00000 LBP
1000 NOK1426490.00000 LBP
2000 NOK2852980.00000 LBP
5000 NOK7132450.00000 LBP
10000 NOK14264900.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Norveç Kronu
1 LBP0.00070 NOK
5 LBP0.00351 NOK
10 LBP0.00701 NOK
20 LBP0.01402 NOK
50 LBP0.03505 NOK
100 LBP0.07010 NOK
250 LBP0.17526 NOK
500 LBP0.35051 NOK
1000 LBP0.70102 NOK
2000 LBP1.40204 NOK
5000 LBP3.50511 NOK
10000 LBP7.01022 NOK