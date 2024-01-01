10 Lübnan lirasından Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile LBP → NOK çevirin

1,000ل.ل. LBP = 0,0001238kr NOK

06:08 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

LBP → NOK çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NOK
1 LBP → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00010,0001
Düşük0,00010,0001
Ortalama0,00010,0001
Değişim1.45%5.53%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 LBP → NOK istatistikleri

LBP → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → NOK kurundaki değişiklik 1.45 değerindeydi.

LBP → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0001, en düşük 0,0001 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0001 oldu. LBP → NOK kurundaki değişiklik 5.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiLBP - NOK tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDCADNZDAUDEURSGDZARGBP
1 USD11,4091,7081,5480,9491,34318,1460,792
1 CAD0,7111,2121,0980,6730,95312,880,562
1 NZD0,5860,82510,9060,5560,78710,6270,464
1 AUD0,6460,911,10310,6130,86811,7260,512

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lübnan lirasından Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LBP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LBP → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lübnan lirası için en iyi döviz çiftleri

LBP → USD

LBP → CAD

LBP → NZD

LBP → AUD

LBP → EUR

LBP → SGD

LBP → ZAR

LBP → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Norveç Kronu
1 LBP0,00012 NOK
5 LBP0,00062 NOK
10 LBP0,00124 NOK
20 LBP0,00248 NOK
50 LBP0,00619 NOK
100 LBP0,01238 NOK
250 LBP0,03095 NOK
500 LBP0,06189 NOK
1000 LBP0,12379 NOK
2000 LBP0,24758 NOK
5000 LBP0,61895 NOK
10000 LBP1,23789 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Lübnan Lirası
1 NOK8.078,23000 LBP
5 NOK40.391,15000 LBP
10 NOK80.782,30000 LBP
20 NOK161.564,60000 LBP
50 NOK403.911,50000 LBP
100 NOK807.823,00000 LBP
250 NOK2.019.557,50000 LBP
500 NOK4.039.115,00000 LBP
1000 NOK8.078.230,00000 LBP
2000 NOK16.156.460,00000 LBP
5000 NOK40.391.150,00000 LBP
10000 NOK80.782.300,00000 LBP