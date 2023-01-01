ليرة لبنانية إلى دولار سنغافوري

تحويل LBP إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.09 sgd

1.00000 LBP = 0.00009 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:12 UTC
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LBP إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066488.63921.436281.661190.96418.3264
1GBP1.1527411.2294102.1881.655821.91511.1112421.1276
1USD0.937650.813405183.121.346851.557750.903917.1853
1INR0.01128170.009785910.012030810.01620370.0187410.01087460.206753

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار سنغافورة
1 LBP0.00009 SGD
5 LBP0.00045 SGD
10 LBP0.00091 SGD
20 LBP0.00182 SGD
50 LBP0.00455 SGD
100 LBP0.00909 SGD
250 LBP0.02273 SGD
500 LBP0.04546 SGD
1000 LBP0.09093 SGD
2000 LBP0.18186 SGD
5000 LBP0.45464 SGD
10000 LBP0.90928 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / جنيه لبناني
1 SGD10997.70000 LBP
5 SGD54988.50000 LBP
10 SGD109977.00000 LBP
20 SGD219954.00000 LBP
50 SGD549885.00000 LBP
100 SGD1099770.00000 LBP
250 SGD2749425.00000 LBP
500 SGD5498850.00000 LBP
1000 SGD10997700.00000 LBP
2000 SGD21995400.00000 LBP
5000 SGD54988500.00000 LBP
10000 SGD109977000.00000 LBP