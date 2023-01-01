ليرة لبنانية إلى يورو

تحويل LBP إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٦ eur

1.00000 LBP = 0.00006 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 19:3 UTC
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LBP إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / اليورو
1 LBP0.00006 EUR
5 LBP0.00031 EUR
10 LBP0.00062 EUR
20 LBP0.00125 EUR
50 LBP0.00312 EUR
100 LBP0.00624 EUR
250 LBP0.01560 EUR
500 LBP0.03120 EUR
1000 LBP0.06240 EUR
2000 LBP0.12479 EUR
5000 LBP0.31198 EUR
10000 LBP0.62397 EUR
معدلات التحويل اليورو / جنيه لبناني
1 EUR16026.50000 LBP
5 EUR80132.50000 LBP
10 EUR160265.00000 LBP
20 EUR320530.00000 LBP
50 EUR801325.00000 LBP
100 EUR1602650.00000 LBP
250 EUR4006625.00000 LBP
500 EUR8013250.00000 LBP
1000 EUR16026500.00000 LBP
2000 EUR32053000.00000 LBP
5000 EUR80132500.00000 LBP
10000 EUR160265000.00000 LBP