ليرة لبنانية إلى دولار أمريكي

تحويل LBP إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.07 usd

1.00000 LBP = 0.00007 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 17:57 UTC
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LBP إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 USD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066588.64751.436471.661340.96418.3285
1GBP1.152811.2294102.1881.655881.91511.111321.1281
1USD0.937650.813405183.121.34691.557750.903917.1857
1INR0.01128060.009785910.012030810.01620430.0187410.01087460.206758

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أمريكي
1 LBP0.00007 USD
5 LBP0.00033 USD
10 LBP0.00067 USD
20 LBP0.00133 USD
50 LBP0.00333 USD
100 LBP0.00665 USD
250 LBP0.01663 USD
500 LBP0.03327 USD
1000 LBP0.06653 USD
2000 LBP0.13307 USD
5000 LBP0.33267 USD
10000 LBP0.66534 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه لبناني
1 USD15030.00000 LBP
5 USD75150.00000 LBP
10 USD150300.00000 LBP
20 USD300600.00000 LBP
50 USD751500.00000 LBP
100 USD1503000.00000 LBP
250 USD3757500.00000 LBP
500 USD7515000.00000 LBP
1000 USD15030000.00000 LBP
2000 USD30060000.00000 LBP
5000 USD75150000.00000 LBP
10000 USD150300000.00000 LBP