ليرة لبنانية إلى جنيه إسترليني

تحويل LBP إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٥ gbp

1.00000 LBP = 0.00005 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 19:3 UTC
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LBP إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867451.066388.63091.436251.66090.9641518.3199
1GBP1.152811.22925102.1751.655741.914721.1114821.1195
1USD0.93780.813504183.121.346951.557630.90417.1808
1INR0.01128280.009787110.012030810.01620490.01873960.01087580.206699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه استرليني
1 LBP0.00005 GBP
5 LBP0.00027 GBP
10 LBP0.00054 GBP
20 LBP0.00108 GBP
50 LBP0.00271 GBP
100 LBP0.00541 GBP
250 LBP0.01353 GBP
500 LBP0.02706 GBP
1000 LBP0.05413 GBP
2000 LBP0.10825 GBP
5000 LBP0.27063 GBP
10000 LBP0.54125 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / جنيه لبناني
1 GBP18475.60000 LBP
5 GBP92378.00000 LBP
10 GBP184756.00000 LBP
20 GBP369512.00000 LBP
50 GBP923780.00000 LBP
100 GBP1847560.00000 LBP
250 GBP4618900.00000 LBP
500 GBP9237800.00000 LBP
1000 GBP18475600.00000 LBP
2000 GBP36951200.00000 LBP
5000 GBP92378000.00000 LBP
10000 GBP184756000.00000 LBP