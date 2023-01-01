ليرة لبنانية إلى دولار أسترالي

تحويل LBP إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

1000 lbp
0.10 aud

1.00000 LBP = 0.00010 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:0 UTC
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LBP إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066288.62251.436281.661010.963718.3157
1GBP1.1528711.2292102.1711.655861.914941.1110221.1158
1USD0.93790.813537183.121.34711.557880.903917.1785
1INR0.01128380.00978750.012030810.01620670.01874250.01087460.206671

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أسترالي
1 LBP0.00010 AUD
5 LBP0.00052 AUD
10 LBP0.00104 AUD
20 LBP0.00207 AUD
50 LBP0.00518 AUD
100 LBP0.01037 AUD
250 LBP0.02591 AUD
500 LBP0.05183 AUD
1000 LBP0.10365 AUD
2000 LBP0.20730 AUD
5000 LBP0.51826 AUD
10000 LBP1.03651 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه لبناني
1 AUD9647.76000 LBP
5 AUD48238.80000 LBP
10 AUD96477.60000 LBP
20 AUD192955.20000 LBP
50 AUD482388.00000 LBP
100 AUD964776.00000 LBP
250 AUD2411940.00000 LBP
500 AUD4823880.00000 LBP
1000 AUD9647760.00000 LBP
2000 AUD19295520.00000 LBP
5000 AUD48238800.00000 LBP
10000 AUD96477600.00000 LBP