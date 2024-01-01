تحويل AUD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

500 دولار أسترالي إلى ليرة لبنانية

500 aud
29,805,750 lbp

A$1.000 AUD = ل.ل.59,610 LBP

Mid-market exchange rate at 13:51
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4290.9311.63159.411.3661.352
1 GBP1.2691105.8671.1812.069202.2831.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.61911.751171.2351.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه لبناني
1 AUD٥٩٬٦١١٫٥٠٠٠٠ LBP
5 AUD٢٩٨٬٠٥٧٫٥٠٠٠٠ LBP
10 AUD٥٩٦٬١١٥٫٠٠٠٠٠ LBP
20 AUD١٬١٩٢٬٢٣٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 AUD٢٬٩٨٠٬٥٧٥٫٠٠٠٠٠ LBP
100 AUD٥٬٩٦١٬١٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 AUD١٤٬٩٠٢٬٨٧٥٫٠٠٠٠٠ LBP
500 AUD٢٩٬٨٠٥٬٧٥٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 AUD٥٩٬٦١١٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 AUD١١٩٬٢٢٣٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 AUD٢٩٨٬٠٥٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 AUD٥٩٦٬١١٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أسترالي
1 LBP٠٫٠٠٠٠٢ AUD
5 LBP٠٫٠٠٠٠٨ AUD
10 LBP٠٫٠٠٠١٧ AUD
20 LBP٠٫٠٠٠٣٤ AUD
50 LBP٠٫٠٠٠٨٤ AUD
100 LBP٠٫٠٠١٦٨ AUD
250 LBP٠٫٠٠٤١٩ AUD
500 LBP٠٫٠٠٨٣٩ AUD
1000 LBP٠٫٠١٦٧٨ AUD
2000 LBP٠٫٠٣٣٥٥ AUD
5000 LBP٠٫٠٨٣٨٨ AUD
10000 LBP٠٫١٦٧٧٥ AUD