ليرة لبنانية إلى دولار نيوزيلندي

تحويل LBP إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫١١ nzd

1.00000 LBP = 0.00011 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:10 UTC
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LBP إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.066588.64751.436361.661210.9639518.323
1GBP1.1528711.22945102.1921.655821.915031.1113121.1226
1USD0.937650.813372183.121.34681.557630.903917.1805
1INR0.01128060.009785510.012030810.01620310.01873960.01087460.206695

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار نيوزيلندي
1 LBP0.00011 NZD
5 LBP0.00056 NZD
10 LBP0.00112 NZD
20 LBP0.00224 NZD
50 LBP0.00561 NZD
100 LBP0.01121 NZD
250 LBP0.02803 NZD
500 LBP0.05605 NZD
1000 LBP0.11210 NZD
2000 LBP0.22421 NZD
5000 LBP0.56052 NZD
10000 LBP1.12104 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / جنيه لبناني
1 NZD8920.31000 LBP
5 NZD44601.55000 LBP
10 NZD89203.10000 LBP
20 NZD178406.20000 LBP
50 NZD446015.50000 LBP
100 NZD892031.00000 LBP
250 NZD2230077.50000 LBP
500 NZD4460155.00000 LBP
1000 NZD8920310.00000 LBP
2000 NZD17840620.00000 LBP
5000 NZD44601550.00000 LBP
10000 NZD89203100.00000 LBP