ليرة لبنانية إلى دولار كندي

تحويل LBP إلى CAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ lbp
٠٫٠٩ cad

1.00000 LBP = 0.00009 CAD

متوسط سعر صرف السوق عند 19:1 UTC
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LBP إلى CAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 LBP → 0 CAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.06688.60591.436061.660570.9637518.3156
1GBP1.1528711.22895102.151.655581.91441.1110821.1153
1USD0.93810.813703183.121.347151.557750.904117.1816
1INR0.01128590.009789490.012030810.01620730.0187410.0108770.206708

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة لبنانية إلى دولار كندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار LBP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و CAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل LBP الحالي إلى CAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليرة لبنانية

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LBP إلى AUD

LBP إلى EUR

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار كندي
1 LBP0.00009 CAD
5 LBP0.00045 CAD
10 LBP0.00090 CAD
20 LBP0.00179 CAD
50 LBP0.00448 CAD
100 LBP0.00896 CAD
250 LBP0.02241 CAD
500 LBP0.04482 CAD
1000 LBP0.08963 CAD
2000 LBP0.17926 CAD
5000 LBP0.44815 CAD
10000 LBP0.89631 CAD
معدلات التحويل دولار كندي / جنيه لبناني
1 CAD11156.90000 LBP
5 CAD55784.50000 LBP
10 CAD111569.00000 LBP
20 CAD223138.00000 LBP
50 CAD557845.00000 LBP
100 CAD1115690.00000 LBP
250 CAD2789225.00000 LBP
500 CAD5578450.00000 LBP
1000 CAD11156900.00000 LBP
2000 CAD22313800.00000 LBP
5000 CAD55784500.00000 LBP
10000 CAD111569000.00000 LBP