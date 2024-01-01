تحويل USD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 دولار أمريكي إلى ليرة لبنانية

5,000 usd
447,500,000 lbp

$1.000 USD = ل.ل.89,500 LBP

Mid-market exchange rate at 17:32
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أعلى العملات

 KRWINRJPYCADEURGBPCNYMXN
1 KRW10.060.1150.0010.0010.0010.0050.013
1 INR16.63911.9110.0160.0110.0090.0870.217
1 JPY8.7050.52310.0090.0060.0050.0450.113
1 CAD1,014.5260.974116.54310.6830.5775.29913.216

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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USD إلى MXN

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه لبناني
1 USD٨٩٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5 USD٤٤٧٬٥٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10 USD٨٩٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
20 USD١٬٧٩٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
50 USD٤٬٤٧٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 USD٨٬٩٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 USD٢٢٬٣٧٥٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 USD٤٤٬٧٥٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 USD٨٩٬٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 USD١٧٩٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 USD٤٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 USD٨٩٥٬٠٠٠٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أمريكي
1 LBP٠٫٠٠٠٠١ USD
5 LBP٠٫٠٠٠٠٦ USD
10 LBP٠٫٠٠٠١١ USD
20 LBP٠٫٠٠٠٢٢ USD
50 LBP٠٫٠٠٠٥٦ USD
100 LBP٠٫٠٠١١٢ USD
250 LBP٠٫٠٠٢٧٩ USD
500 LBP٠٫٠٠٥٥٩ USD
1000 LBP٠٫٠١١١٧ USD
2000 LBP٠٫٠٢٢٣٥ USD
5000 LBP٠٫٠٥٥٨٧ USD
10000 LBP٠٫١١١٧٣ USD