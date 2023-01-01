دولار أمريكي إلى ليرة لبنانية

تحويل USD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 usd
15030000 lbp

1.00000 USD = 15030.00000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 23:56 UTC
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USD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 LBP
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863651.0635588.19491.433881.655980.957618.2131
1GBP1.1578811.23145102.1181.660241.91741.1087821.0883
1USD0.940250.812051182.9251.34821.557030.9003517.1248
1INR0.01133850.009792590.012059110.01625810.01877630.01085740.206509

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أمريكي / جنيه لبناني
1 USD15030.00000 LBP
5 USD75150.00000 LBP
10 USD150300.00000 LBP
20 USD300600.00000 LBP
50 USD751500.00000 LBP
100 USD1503000.00000 LBP
250 USD3757500.00000 LBP
500 USD7515000.00000 LBP
1000 USD15030000.00000 LBP
2000 USD30060000.00000 LBP
5000 USD75150000.00000 LBP
10000 USD150300000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أمريكي
1 LBP0.00007 USD
5 LBP0.00033 USD
10 LBP0.00067 USD
20 LBP0.00133 USD
50 LBP0.00333 USD
100 LBP0.00665 USD
250 LBP0.01663 USD
500 LBP0.03327 USD
1000 LBP0.06653 USD
2000 LBP0.13307 USD
5000 LBP0.33267 USD
10000 LBP0.66534 USD