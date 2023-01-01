ين ياباني إلى ليرة لبنانية

تحويل JPY إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ jpy
١٬٠١٨٬٦٠٠ lbp

1.00000 JPY = 101.86000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 16:30 UTC
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JPY إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JPY → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0658588.60891.436551.660850.963518.3091
1GBP1.153811.2299102.2471.657661.916481.1116921.1271
1USD0.938250.813074183.13451.34781.558240.903917.1779
1INR0.01128550.009780230.012028710.01621230.01874360.01087270.206628

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / جنيه لبناني
100 JPY10186.00000 LBP
1000 JPY101860.00000 LBP
1500 JPY152790.00000 LBP
2000 JPY203720.00000 LBP
3000 JPY305580.00000 LBP
5000 JPY509300.00000 LBP
5400 JPY550044.00000 LBP
10000 JPY1018600.00000 LBP
15000 JPY1527900.00000 LBP
20000 JPY2037200.00000 LBP
25000 JPY2546500.00000 LBP
30000 JPY3055800.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ين ياباني
1 LBP0.00982 JPY
5 LBP0.04909 JPY
10 LBP0.09817 JPY
20 LBP0.19635 JPY
50 LBP0.49087 JPY
100 LBP0.98174 JPY
250 LBP2.45434 JPY
500 LBP4.90869 JPY
1000 LBP9.81737 JPY
2000 LBP19.63474 JPY
5000 LBP49.08685 JPY
10000 LBP98.17370 JPY