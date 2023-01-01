دولار كندي إلى ليرة لبنانية

تحويل CAD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ cad
١١٬١٥٤٬٨٠٠ lbp

1.00000 CAD = 11154.80000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 0:6 UTC
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CAD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CAD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064888.29851.434711.653930.9579518.1998
1GBP1.1576811.23275102.2261.661011.91481.10921.0704
1USD0.939150.811194182.9251.34741.553280.8996517.0922
1INR0.01132520.009782270.012059110.01624840.01873110.0108490.206116

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار كندي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CAD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CAD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار كندي / جنيه لبناني
1 CAD11154.80000 LBP
5 CAD55774.00000 LBP
10 CAD111548.00000 LBP
20 CAD223096.00000 LBP
50 CAD557740.00000 LBP
100 CAD1115480.00000 LBP
250 CAD2788700.00000 LBP
500 CAD5577400.00000 LBP
1000 CAD11154800.00000 LBP
2000 CAD22309600.00000 LBP
5000 CAD55774000.00000 LBP
10000 CAD111548000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار كندي
1 LBP0.00009 CAD
5 LBP0.00045 CAD
10 LBP0.00090 CAD
20 LBP0.00179 CAD
50 LBP0.00448 CAD
100 LBP0.00896 CAD
250 LBP0.02241 CAD
500 LBP0.04482 CAD
1000 LBP0.08965 CAD
2000 LBP0.17929 CAD
5000 LBP0.44824 CAD
10000 LBP0.89647 CAD