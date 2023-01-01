شيكل إسرائيلي جديد إلى ليرة لبنانية

تحويل ILS إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ils
٣٬٩٣٩٬٣٠٠ lbp

1.00000 ILS = 3939.30000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:59 UTC
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ILS إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.06688.61711.438511.660310.962318.3222
1GBP1.152611.2287102.1421.658071.913711.1091521.1186
1USD0.93810.813868183.13051.349451.557510.902717.1878
1INR0.01128450.009790250.012029310.01623290.01873570.01085880.206757

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / جنيه لبناني
1 ILS3939.30000 LBP
5 ILS19696.50000 LBP
10 ILS39393.00000 LBP
20 ILS78786.00000 LBP
50 ILS196965.00000 LBP
100 ILS393930.00000 LBP
250 ILS984825.00000 LBP
500 ILS1969650.00000 LBP
1000 ILS3939300.00000 LBP
2000 ILS7878600.00000 LBP
5000 ILS19696500.00000 LBP
10000 ILS39393000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Israeli New Sheqel
1 LBP0.00025 ILS
5 LBP0.00127 ILS
10 LBP0.00254 ILS
20 LBP0.00508 ILS
50 LBP0.01269 ILS
100 LBP0.02539 ILS
250 LBP0.06346 ILS
500 LBP0.12693 ILS
1000 LBP0.25385 ILS
2000 LBP0.50770 ILS
5000 LBP1.26926 ILS
10000 LBP2.53852 ILS