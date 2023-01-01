ليف بلغاري إلى ليرة لبنانية

تحويل BGN إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ bgn
٨٬١٧٢٬٢٥٠ lbp

1.00000 BGN = 8172.25000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 5:2 UTC
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BGN إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BGN → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863251.0634588.34931.434651.660080.9572518.2158
1GBP1.1584111.2319102.3441.661891.923041.1088921.1012
1USD0.940350.811754183.0781.349051.561040.900117.129
1INR0.01131870.009770990.012036910.01623840.018790.01083440.20618

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليف بلغاري إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BGN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BGN الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لياف بلغاري / جنيه لبناني
1 BGN8172.25000 LBP
5 BGN40861.25000 LBP
10 BGN81722.50000 LBP
20 BGN163445.00000 LBP
50 BGN408612.50000 LBP
100 BGN817225.00000 LBP
250 BGN2043062.50000 LBP
500 BGN4086125.00000 LBP
1000 BGN8172250.00000 LBP
2000 BGN16344500.00000 LBP
5000 BGN40861250.00000 LBP
10000 BGN81722500.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / لياف بلغاري
1 LBP0.00012 BGN
5 LBP0.00061 BGN
10 LBP0.00122 BGN
20 LBP0.00245 BGN
50 LBP0.00612 BGN
100 LBP0.01224 BGN
250 LBP0.03059 BGN
500 LBP0.06118 BGN
1000 LBP0.12237 BGN
2000 LBP0.24473 BGN
5000 LBP0.61183 BGN
10000 LBP1.22365 BGN