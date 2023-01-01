دولار أسترالي إلى ليرة لبنانية

تحويل AUD إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
9650010 lbp

1.00000 AUD = 9650.01000 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 1:59 UTC
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AUD إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.434061.656880.9572518.2157
1GBP1.1580811.23195102.1591.660731.918781.1085721.0949
1USD0.940.811721182.9251.348051.557510.8998517.1232
1INR0.01133590.009788620.012059110.01625630.01878220.01085140.20649

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / جنيه لبناني
1 AUD9650.01000 LBP
5 AUD48250.05000 LBP
10 AUD96500.10000 LBP
20 AUD193000.20000 LBP
50 AUD482500.50000 LBP
100 AUD965001.00000 LBP
250 AUD2412502.50000 LBP
500 AUD4825005.00000 LBP
1000 AUD9650010.00000 LBP
2000 AUD19300020.00000 LBP
5000 AUD48250050.00000 LBP
10000 AUD96500100.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / دولار أسترالي
1 LBP0.00010 AUD
5 LBP0.00052 AUD
10 LBP0.00104 AUD
20 LBP0.00207 AUD
50 LBP0.00518 AUD
100 LBP0.01036 AUD
250 LBP0.02591 AUD
500 LBP0.05181 AUD
1000 LBP0.10363 AUD
2000 LBP0.20725 AUD
5000 LBP0.51814 AUD
10000 LBP1.03627 AUD