تحويل EUR إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

5,000 يورو إلى ليرة لبنانية

5,000 eur
478,512,000 lbp

€1.000 EUR = ل.ل.95,700 LBP

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / جنيه لبناني
1 EUR٩٥٬٧٠٢٫٤٠٠٠٠ LBP
5 EUR٤٧٨٬٥١٢٫٠٠٠٠٠ LBP
10 EUR٩٥٧٬٠٢٤٫٠٠٠٠٠ LBP
20 EUR١٬٩١٤٬٠٤٨٫٠٠٠٠٠ LBP
50 EUR٤٬٧٨٥٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ LBP
100 EUR٩٬٥٧٠٬٢٤٠٫٠٠٠٠٠ LBP
250 EUR٢٣٬٩٢٥٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
500 EUR٤٧٬٨٥١٬٢٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 EUR٩٥٬٧٠٢٬٤٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 EUR١٩١٬٤٠٤٬٨٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 EUR٤٧٨٬٥١٢٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 EUR٩٥٧٬٠٢٤٬٠٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / اليورو
1 LBP٠٫٠٠٠٠١ EUR
5 LBP٠٫٠٠٠٠٥ EUR
10 LBP٠٫٠٠٠١٠ EUR
20 LBP٠٫٠٠٠٢١ EUR
50 LBP٠٫٠٠٠٥٢ EUR
100 LBP٠٫٠٠١٠٤ EUR
250 LBP٠٫٠٠٢٦١ EUR
500 LBP٠٫٠٠٥٢٢ EUR
1000 LBP٠٫٠١٠٤٥ EUR
2000 LBP٠٫٠٢٠٩٠ EUR
5000 LBP٠٫٠٥٢٢٥ EUR
10000 LBP٠٫١٠٤٤٩ EUR