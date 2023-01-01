10 Yeni İsrail şekelinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile ILS → LBP çevirin

10 ils
39455.20 lbp

1.00000 ILS = 3945.52000 LBP

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Tek hesapta 40+ para birimi

ILS → LBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 ILS → 0 LBP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni İsrail şekelinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni İsrail şekeli

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Lübnan Lirası
1 ILS3945.52000 LBP
5 ILS19727.60000 LBP
10 ILS39455.20000 LBP
20 ILS78910.40000 LBP
50 ILS197276.00000 LBP
100 ILS394552.00000 LBP
250 ILS986380.00000 LBP
500 ILS1972760.00000 LBP
1000 ILS3945520.00000 LBP
2000 ILS7891040.00000 LBP
5000 ILS19727600.00000 LBP
10000 ILS39455200.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Yeni İsrail Şekeli
1 LBP0.00025 ILS
5 LBP0.00127 ILS
10 LBP0.00253 ILS
20 LBP0.00507 ILS
50 LBP0.01267 ILS
100 LBP0.02535 ILS
250 LBP0.06336 ILS
500 LBP0.12673 ILS
1000 LBP0.25345 ILS
2000 LBP0.50690 ILS
5000 LBP1.26726 ILS
10000 LBP2.53452 ILS