1 Polonya zlotisinden Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile PLN → LBP çevirin

1,000zł PLN = 21.890ل.ل. LBP

14:15 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PLN → LBP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

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LBP
1 PLN → LBPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek22.602,200023.548,0000
Düşük21.783,000021.783,0000
Ortalama22.203,280022.812,6833
Değişim-3.14%-5.98%
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1 PLN → LBP istatistikleri

PLN → LBP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 22.602,2000, en düşük 21.783,0000 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 22.203,2800 oldu. PLN → LBP kurundaki değişiklik -3.14 değerindeydi.

PLN → LBP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 23.548,0000, en düşük 21.783,0000 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 22.812,6833 oldu. PLN → LBP kurundaki değişiklik -5.98 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPLN - LBP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURGBPINRCHFKRWNOKCZK
1 USD10,9470,79284,4180,8861.394,6511,08223,935
1 EUR1,05610,83789,1830,9361.473,3811,70725,286
1 GBP1,2621,1951106,5561,1181.760,413,98830,212
1 INR0,0120,0110,00910,0116,5210,1310,284

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Polonya zlotisinden Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PLN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PLN → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Polonya zlotisi için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Polonya Zlotisi / Lübnan Lirası
1 PLN21.890,50000 LBP
5 PLN109.452,50000 LBP
10 PLN218.905,00000 LBP
20 PLN437.810,00000 LBP
50 PLN1.094.525,00000 LBP
100 PLN2.189.050,00000 LBP
250 PLN5.472.625,00000 LBP
500 PLN10.945.250,00000 LBP
1000 PLN21.890.500,00000 LBP
2000 PLN43.781.000,00000 LBP
5000 PLN109.452.500,00000 LBP
10000 PLN218.905.000,00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Polonya Zlotisi
1 LBP0,00005 PLN
5 LBP0,00023 PLN
10 LBP0,00046 PLN
20 LBP0,00091 PLN
50 LBP0,00228 PLN
100 LBP0,00457 PLN
250 LBP0,01142 PLN
500 LBP0,02284 PLN
1000 LBP0,04568 PLN
2000 LBP0,09136 PLN
5000 LBP0,22841 PLN
10000 LBP0,45682 PLN