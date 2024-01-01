10 آلاف ليرة تركية إلى ليرة لبنانية

تحويل TRY إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

10,000 try
27,930,600 lbp

1.000 TRY = 2,793 LBP

Mid-market exchange rate at 14:01
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩١٫٣٥٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٧
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٦٢١٩٠٫٣٢٨١٫٤٧٣٤٫٠٠٧٥٣٫٢٥١
1 GBP١٫٢٧٦١٫١٧1٣٥٦٫٣٠١١٠٥٫٦٥٢١٫٧٢٣٤٫٦٨٧٦٢٫٢٨٥
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / جنيه لبناني
1 TRY٢٬٧٩٣٫٠٦٠٠٠ LBP
5 TRY١٣٬٩٦٥٫٣٠٠٠٠ LBP
10 TRY٢٧٬٩٣٠٫٦٠٠٠٠ LBP
20 TRY٥٥٬٨٦١٫٢٠٠٠٠ LBP
50 TRY١٣٩٬٦٥٣٫٠٠٠٠٠ LBP
100 TRY٢٧٩٬٣٠٦٫٠٠٠٠٠ LBP
250 TRY٦٩٨٬٢٦٥٫٠٠٠٠٠ LBP
500 TRY١٬٣٩٦٬٥٣٠٫٠٠٠٠٠ LBP
1000 TRY٢٬٧٩٣٬٠٦٠٫٠٠٠٠٠ LBP
2000 TRY٥٬٥٨٦٬١٢٠٫٠٠٠٠٠ LBP
5000 TRY١٣٬٩٦٥٬٣٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
10000 TRY٢٧٬٩٣٠٬٦٠٠٫٠٠٠٠٠ LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / ليرة تركية
1 LBP٠٫٠٠٠٣٦ TRY
5 LBP٠٫٠٠١٧٩ TRY
10 LBP٠٫٠٠٣٥٨ TRY
20 LBP٠٫٠٠٧١٦ TRY
50 LBP٠٫٠١٧٩٠ TRY
100 LBP٠٫٠٣٥٨٠ TRY
250 LBP٠٫٠٨٩٥١ TRY
500 LBP٠٫١٧٩٠٢ TRY
1000 LBP٠٫٣٥٨٠٣ TRY
2000 LBP٠٫٧١٦٠٦ TRY
5000 LBP١٫٧٩٠١٥ TRY
10000 LBP٣٫٥٨٠٣٠ TRY