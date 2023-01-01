1 بيزو تشيلي إلى ليرة لبنانية

تحويل CLP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

١ clp
١٧٫٦٠ lbp

1.00000 CLP = 17.60060 LBP

متوسط سعر صرف السوق عند 14:31 UTC
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CLP إلى LBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 LBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85491.079189.27881.467631.670950.954918.5281
1GBP1.1697311.2623104.4361.716791.954631.1169721.6737
1USD0.92670.792205182.73451.360051.548470.884917.17
1INR0.01120090.009575260.012086910.01643870.01871610.01069570.207531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه لبناني
1 CLP17.60060 LBP
5 CLP88.00300 LBP
10 CLP176.00600 LBP
20 CLP352.01200 LBP
50 CLP880.03000 LBP
100 CLP1760.06000 LBP
250 CLP4400.15000 LBP
500 CLP8800.30000 LBP
1000 CLP17600.60000 LBP
2000 CLP35201.20000 LBP
5000 CLP88003.00000 LBP
10000 CLP176006.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Chilean Peso
1 LBP0.05682 CLP
5 LBP0.28408 CLP
10 LBP0.56816 CLP
20 LBP1.13633 CLP
50 LBP2.84082 CLP
100 LBP5.68164 CLP
250 LBP14.20410 CLP
500 LBP28.40820 CLP
1000 LBP56.81640 CLP
2000 LBP113.63280 CLP
5000 LBP284.08200 CLP
10000 LBP568.16400 CLP