بيزو تشيلي إلى جنيه جيرنزي

تحويل CLP إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
٠٫٩١ ggp

1.00000 CLP = 0.00091 GGP

Mid-market exchange rate at 20:09
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86731.095491.29611.492211.657560.964318.7798
1 GBP1.15311.26295105.2611.720451.91111.1118421.6523
1 USD0.91290.791797183.3451.362251.51320.880317.1442
1 INR0.01095340.009500230.011998310.01634470.01815590.01056210.205702

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه غيرنسي
1 CLP0.00091 GGP
5 CLP0.00454 GGP
10 CLP0.00909 GGP
20 CLP0.01818 GGP
50 CLP0.04544 GGP
100 CLP0.09088 GGP
250 CLP0.22720 GGP
500 CLP0.45441 GGP
1000 CLP0.90882 GGP
2000 CLP1.81763 GGP
5000 CLP4.54408 GGP
10000 CLP9.08817 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Chilean Peso
1 GGP1100.33000 CLP
5 GGP5501.65000 CLP
10 GGP11003.30000 CLP
20 GGP22006.60000 CLP
50 GGP55016.50000 CLP
100 GGP110033.00000 CLP
250 GGP275082.50000 CLP
500 GGP550165.00000 CLP
1000 GGP1100330.00000 CLP
2000 GGP2200660.00000 CLP
5000 GGP5501650.00000 CLP
10000 GGP11003300.00000 CLP