20 بيزو تشيلي إلى جنيه جيرنزي

تحويل CLP إلى GGP بسعر الصرف الحقيقي

20 clp
0.02 ggp

1.00000 CLP = 0.00091 GGP

Mid-market exchange rate at 21:58
تتبع سعر الصرف
Wise

Spend abroad without hidden fees

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.868551.094591.22111.492731.663630.965618.7296
1 GBP1.1513411.26015105.0271.718661.915411.1117421.5643
1 USD0.913650.793556183.3451.363851.519990.8822517.1125
1 INR0.01096240.009521340.011998310.01636390.01823730.01058550.205321

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى جنيه جيرنزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GGP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى GGP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

Change Converter source currency

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
phones

Download Our Currency Converter App

Features our users love:
  • Free and ad-free.
  • Track live exchange rates.
  • Compare the best money transfer providers.
See how rates have changed over the last day or the last 500. Add currencies you use often — or just want to keep an eye on — to your favourites for easy access. Pounds, dollars, pesos galore.
Download from the Apple App StoreDownload from the Google Play Store
Currency Converter is an exchange rate information and news app only and not a currency trading platform. The information shown there does not constitute financial advice.
معدلات التحويل Chilean Peso / جنيه غيرنسي
1 CLP0.00091 GGP
5 CLP0.00456 GGP
10 CLP0.00911 GGP
20 CLP0.01822 GGP
50 CLP0.04555 GGP
100 CLP0.09110 GGP
250 CLP0.22776 GGP
500 CLP0.45551 GGP
1000 CLP0.91103 GGP
2000 CLP1.82205 GGP
5000 CLP4.55513 GGP
10000 CLP9.11026 GGP
معدلات التحويل جنيه غيرنسي / Chilean Peso
1 GGP1097.66000 CLP
5 GGP5488.30000 CLP
10 GGP10976.60000 CLP
20 GGP21953.20000 CLP
50 GGP54883.00000 CLP
100 GGP109766.00000 CLP
250 GGP274415.00000 CLP
500 GGP548830.00000 CLP
1000 GGP1097660.00000 CLP
2000 GGP2195320.00000 CLP
5000 GGP5488300.00000 CLP
10000 GGP10976600.00000 CLP