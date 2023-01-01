بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CLP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٢٤٫٢٤ bdt

1.00000 CLP = 0.12424 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 7:0 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CLP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BDT
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86591.064788.49981.437031.660480.9643518.1862
1GBP1.1548711.2296102.2071.659591.917651.113721.0029
1USD0.939250.813273183.12181.34971.559580.90617.0811
1INR0.01129950.009784110.012030510.01623760.01876250.01089970.205495

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for بيزو تشيلي

CLP إلى USD

CLP إلى GBP

CLP إلى CAD

CLP إلى SGD

CLP إلى EUR

CLP إلى AUD

CLP إلى MXN

CLP إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Chilean Peso / Bangladeshi Taka
1 CLP0.12424 BDT
5 CLP0.62122 BDT
10 CLP1.24243 BDT
20 CLP2.48486 BDT
50 CLP6.21215 BDT
100 CLP12.42430 BDT
250 CLP31.06075 BDT
500 CLP62.12150 BDT
1000 CLP124.24300 BDT
2000 CLP248.48600 BDT
5000 CLP621.21500 BDT
10000 CLP1242.43000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chilean Peso
1 BDT8.04875 CLP
5 BDT40.24375 CLP
10 BDT80.48750 CLP
20 BDT160.97500 CLP
50 BDT402.43750 CLP
100 BDT804.87500 CLP
250 BDT2012.18750 CLP
500 BDT4024.37500 CLP
1000 BDT8048.75000 CLP
2000 BDT16097.50000 CLP
5000 BDT40243.75000 CLP
10000 BDT80487.50000 CLP