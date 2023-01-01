ألف بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CLP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ clp
١٢٩٫١٩ bdt

1.00000 CLP = 0.12919 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 13:13 UTC
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CLP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8551.080289.33521.468321.67110.9552518.4949
1GBP1.1695911.2634104.4861.717341.954521.1172521.6316
1USD0.925750.791515182.70251.35931.547030.8843517.1217
1INR0.01119380.009570630.012091510.0164360.0187060.01069310.207028

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Bangladeshi Taka
1 CLP0.12919 BDT
5 CLP0.64595 BDT
10 CLP1.29190 BDT
20 CLP2.58380 BDT
50 CLP6.45950 BDT
100 CLP12.91900 BDT
250 CLP32.29750 BDT
500 CLP64.59500 BDT
1000 CLP129.19000 BDT
2000 CLP258.38000 BDT
5000 CLP645.95000 BDT
10000 CLP1291.90000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chilean Peso
1 BDT7.74052 CLP
5 BDT38.70260 CLP
10 BDT77.40520 CLP
20 BDT154.81040 CLP
50 BDT387.02600 CLP
100 BDT774.05200 CLP
250 BDT1935.13000 CLP
500 BDT3870.26000 CLP
1000 BDT7740.52000 CLP
2000 BDT15481.04000 CLP
5000 BDT38702.60000 CLP
10000 BDT77405.20000 CLP