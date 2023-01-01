20 بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل CLP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٢٠ clp
٢٫٥٨ bdt

1.00000 CLP = 0.12920 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 13:14 UTC
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CLP إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CLP → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855051.0802589.33491.468281.671570.9553518.4896
1GBP1.1695211.2634104.4811.717211.954971.117321.6244
1USD0.925750.791515182.69841.35921.547390.884417.116
1INR0.01119380.00957110.012092110.01643560.01871120.01069430.206969

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل بيزو تشيلي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CLP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CLP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chilean Peso / Bangladeshi Taka
1 CLP0.12920 BDT
5 CLP0.64601 BDT
10 CLP1.29201 BDT
20 CLP2.58402 BDT
50 CLP6.46005 BDT
100 CLP12.92010 BDT
250 CLP32.30025 BDT
500 CLP64.60050 BDT
1000 CLP129.20100 BDT
2000 CLP258.40200 BDT
5000 CLP646.00500 BDT
10000 CLP1292.01000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Chilean Peso
1 BDT7.73988 CLP
5 BDT38.69940 CLP
10 BDT77.39880 CLP
20 BDT154.79760 CLP
50 BDT386.99400 CLP
100 BDT773.98800 CLP
250 BDT1934.97000 CLP
500 BDT3869.94000 CLP
1000 BDT7739.88000 CLP
2000 BDT15479.76000 CLP
5000 BDT38699.40000 CLP
10000 BDT77398.80000 CLP